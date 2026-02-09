Ελλάδα

Μαρούδας για αγροτικές κινητοποιήσεις: Κατεβαίνουμε με τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και καλούν τους κατοίκους της πρωτεύουσας να τους στηρίξουν
Τρακτέρ στην Αθήνα
Αναχώρηση του κονβόι των αγροτών με τρακτέρ από την Αθήνα που συμμετείχαν σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τον Φεβρουάριο του 2024 (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στη συνέχιση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών αναφέρθηκε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) στον ΣΚΑΪ. «Ερχόμαστε Αθήνα. Αυτό θα είναι η συνέχεια της κινητοποίησής μας, καθώς είπαμε ότι “φεύγουμε από τα μπλόκα, αλλά δεν εγκαταλείπουμε”. Τα προβλήματα είναι πολλά» επεσήμανε.

Ο πρόεδρος των αγροτών στη Λάρισα υπογράμμισε ότι βασικά αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί. «Ερχόμαστε στην Αθήνα καλώντας όλους τους Αθηναίους και όλους τους φορείς να συμπαρασταθούν στην κινητοποίηση που θα γίνει στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 16:00» είπε ο Ρίζος Μαρούδας, και πρόσθεσε:

«Θέλουμε τον λαό της Αθήνας μαζί μας, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Ενώ πουλάμε πάμφθηνα τα προϊόντα μας, που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα αγοράζουμε όλοι πανάκριβα, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το χωράφι στο ράφι, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν πολύ πιο φθηνά στο ελληνικό τραπέζι. Αυτό είναι βασικό, διότι αν δεν υπάρχουν οι αγρότες, θα έρχονται εισαγόμενα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και πολύ πιο ακριβά, λόγω των συμφωνιών που υπογράφονται».

 

Σε ερώτηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, ο Ρίζος Μαρούδας απάντησε: «Με αυτή την κινητοποίηση στην Αθήνα μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα, καθώς υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν περιορισμοί από την ΕΕ και την ΚΑΠ, αλλά υπάρχει χώρος για να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

«Από Γρεβενά, από Θεσσαλία, από Στερεά και από Πελοπόννησο, θα μπουν τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο» επεσήμανε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας.

Η μετακίνηση των αγροτών θα γίνει με τρακτέρ, ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά και λεωφορεία που ναυλώνουν οι σύλλογοι τους. Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026, και να αποχωρήσουν το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026.

Μηχανοκίνητες πορείες παραγωγών στη βόρεια Ελλάδα

Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα (09.02.2026) παραγωγοί από τη βόρεια Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Στις Σέρρες, δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου είχαν παραμείνει για 54 ημέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό το Διοικητήριο, όπου ανέβασαν τα τρακτέρ τους στα σκαλιά της Περιφέρειας.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα (09.02.2026), παραγωγοί του δήμου Αλμωπίας στην Έδεσσα, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας στο Αμύνταιο, αλλά και παραγωγοί στα Γρεβενά.

«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ και στην Καρδίτσα

Την ίδια ώρα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την κινητοποίηση, ανταποδίδοντας τη θερμή συμπαράσταση που έλαβε ο κλάδος όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική απειλεί άμεσα την επιβίωση των παραγωγών, καθιστώντας τη συνέχιση του αγώνα μονόδρομο. Παράλληλα, ο γγ της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τσιούτρας σημείωσε ότι όσα ελάχιστα κερδήθηκαν ήταν αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει την επικοινωνιακή τακτική και να δώσει ουσιαστικές λύσεις.

