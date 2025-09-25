Ελλάδα

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί νωρίτερα στον αδερφό της

Η ίδια οδηγήθηκε έπειτα από αίτημα συγγενών και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών στο «Σισμανόγλειο» για ψυχιατρική εξέταση
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Την επίθεση μιας 32χρονης σε κατάσταση αμόκ δέχθηκε ένας αστυνομικός τα ξημερώματα της Τετάρτης (24.9.2025) στο Μαρούσι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί κλήθηκαν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Μαρούσι, καθώς η 32χρονη φέρεται να επιτέθηκε στον 41χρονο αδερφό της. 

Ωστόσο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, όμως η γυναίκα επιτέθηκε στους αστυνομικούς δαγκώνοντας τον έναν από τους δύο στο μπράτσο. 

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί την έβαλαν στο περιπολικό για να την μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της κλωτσούσε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό.

Η ίδια οδηγήθηκε έπειτα από αίτημα συγγενών και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών στο «Σισμανόγλειο» για ψυχιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχρηζε νοσηλείας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ηφαίστειο προκάλεσε τους 30.000 σεισμούς στη Σαντορίνη - Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη
Όπως προκύπτει, από τη μελέτη μάγμα κυκλοφόρησε ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά
Σεισμοί στη Σαντορίνη
Η οικογένεια της αδικοχαμένης Μαρίσσας Λαιμού καταγγέλλει τις βρετανικές αρχές για εγκληματική αμέλεια και καθυστέρηση στη νεκροψία - «Παίζουν με τον πόνο μας»
Η μητέρα της, Μπέσσυ και ο πατέρας της, εφοπλιστής Διαμαντής Λαιμός σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το «University College London Hospital» (UCLH) για ιατρική αμέλεια
Μαρίσσα Λαιμού 1
Newsit logo
Newsit logo