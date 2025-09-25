Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί νωρίτερα στον αδερφό της

Την επίθεση μιας 32χρονης σε κατάσταση αμόκ δέχθηκε ένας αστυνομικός τα ξημερώματα της Τετάρτης (24.9.2025) στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί κλήθηκαν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Μαρούσι, καθώς η 32χρονη φέρεται να επιτέθηκε στον 41χρονο αδερφό της.

Ωστόσο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, όμως η γυναίκα επιτέθηκε στους αστυνομικούς δαγκώνοντας τον έναν από τους δύο στο μπράτσο.

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί την έβαλαν στο περιπολικό για να την μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της κλωτσούσε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό.

Η ίδια οδηγήθηκε έπειτα από αίτημα συγγενών και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών στο «Σισμανόγλειο» για ψυχιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχρηζε νοσηλείας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.