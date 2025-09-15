Μάτι: Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που μαζί με την κηδεμόνα του έγιναν σύμβολο της τραγωδίας

Ο Αμόρ, ο σκύλος, ο οποίος μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα έγιναν σύμβολο της τραγωδίας στο Μάτι, πέθανε, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια με την οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο σκυλάκος ήταν πρώην αδέσποτος από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο γλυκός και πολυαγαπημένος για την οικογένειά του, Αμόρ, μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα επέζησαν από την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 χάρη στην προσπάθειά της, η οποία έχει αποτυπωθεί σε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες εκείνης της συγκλονιστικής νύχτας, με την ίδια να τον κρατά αγκαλιά μέσα στο νερό και να παλεύει να μείνουν ζωντανοί και οι δύο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο υπέροχος σκυλάκος βρισκόταν για μήνες στο κυνοκομείο με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο όταν αποφάσισε να τον υιοθετήσει η Κατερίνα στην Αθήνα, όπου έζησε μία υπέροχη ζωή γεμάτη πραγματική αγάπη.

Με μεγάλη συγκίνηση εθελοντές και πολίτες από το Ηράκλειο πληροφορήθηκαν τον θάνατο του αγαπητού πρώην αδεσποτούλη, που «άνοιξε τα φτερά» του το 2014 από το κλουβί του κυνοκομείου Ηρακλείου και «πέταξε» στην αγκαλιά της οικογένειάς του, όπου έζησε μία υπέροχη ζωή γεμάτη πραγματική αγάπη, χωρίς ποτέ κανείς να τον αντιμετωπίσει σαν ένα «ανάπηρο σκυλί».

Με μία γλυκιά φωτογραφία, γεμάτη τρυφερότητα, με τον Αμόρ στην αγκαλιά της «μαμάς» του, η Κατερίνα τον αποχαιρέτησε ανακοινώνοντας την απώλεια του.