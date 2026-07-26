Ματίνα Παγώνη για τον πιθανό διορισμό της ως προσωρινή πρόεδρος του ΠΙΣ: «Ήρθα πρώτη σε σταυρούς»

Οι επίσημες ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για την προσωρινή διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αναμένονται εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από τον ΠΙΣ και ευρωπαϊκούς ιατρικούς οργανισμούς, με το όνομα της Ματίνας Παγώνη να είναι επικρατέστερο για τη θέση.

Πληροφορίες λοιπόν, φέρουν τη Ματίνα Παγώνη να αναλαμβάνει την προεδρία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), η οποία αναμένεται να οριστεί επισήμως από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αύριο Δευτέρα (27.07.2026). Σύμφωνα με το iatropedia.gr, που επικοινώνησε μαζί της, η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, δηλώνοντας άγνοια για τις προθέσεις του υπουργού.

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Ωστόσο, σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε: «Φυσικό μου φαίνεται, αφού ήρθα πρώτη σε σταυρούς». Για οποιαδήποτε επίσημη εξέλιξη, η Ματίνα Παγώνη παρέπεμψε στις επίσημες ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο υπουργός Υγείας.

Ο πιθανός διορισμός έρχεται μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να ορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή, όταν δεν είναι δυνατή η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων του ΠΙΣ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι η παρέμβαση έγινε για λόγους νομιμότητας και με στόχο να τερματιστεί η πολυετής δικαστική διαμάχη γύρω από τον Σύλλογο.

Η ρύθμιση, ωστόσο, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία κάνει λόγο για «πραξικόπημα του υπουργού» και υποστηρίζει ότι καταργείται το αυτοδιοίκητο του ανώτατου θεσμικού οργάνου των γιατρών. Παράλληλα, ευρωπαϊκές και διεθνείς ιατρικές οργανώσεις έχουν ήδη αποστείλει επιστολές, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη νομοθετική ρύθμιση και ζητώντας την προστασία του αυτοδιοίκητου του ΠΙΣ.

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Η προαναγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε χθεσινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα οριστεί τη Δευτέρα, καθώς -όπως υποστήριξε- δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης, αφού το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε συγκαλέσει συνεδρίαση για την Τρίτη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την ευχή οι εκλογές να πραγματοποιηθούν ομαλά ώστε να αποκατασταθούν, όπως ανέφερε, η «δημοκρατική νομιμότητα και κανονικότητα». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι μετά την εκλογή της νέας διοίκησης θα εξεταστούν, σε συνεργασία με τους ίδιους τους γιατρούς, τυχόν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ.

Πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Με την Νομοθετική εξουσία που… pic.twitter.com/blkadQGNTV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2026

Οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και η συνέχεια των αντιδράσεων

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση έχει πλέον λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Όπως αναφέρει, μετά τις αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, θέση πήραν και κορυφαίοι ευρωπαϊκοί ιατρικοί οργανισμοί.

Συγκεκριμένα, η Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων (CEOM) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMS) απέστειλαν επιστολές προς τον υπουργό Υγείας. Σε αυτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στη νομοθετική ρύθμιση και τις επιπτώσεις που, κατά την άποψή τους, έχει στο αυτοδιοίκητο του ΠΙΣ.

Ο Σύλλογος επαναλαμβάνει ότι θεωρεί τη διάταξη αντίθετη στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποστηρίζει ότι, εφόσον προχωρήσει ο διορισμός της προσωρινής διοίκησης, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και οι πανευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις θα αντιδράσουν «σφοδρά και με κάθε νόμιμο τρόπο».

Μάλιστα, κάνει λόγο για «πραξικόπημα του υπουργού», εκτιμώντας ότι η διοίκηση που θα διοριστεί θα βρεθεί «απομονωμένη και δακτυλοδεικτούμενη» από την ιατρική κοινότητα ως «συνεργός» αυτής της επιλογής.