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Ελλάδα

Βόλος: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
Φωτιά στον Βόλο
Φωτιά στον Βόλο / Taxydromos
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Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (25/06/2026) σε μονοκατοικία στην οδό Μακρινίτσης, στον Βόλο.

Κάτοικοι που διαμένουν σε κοντινά διαμερίσματα πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και είδαν φλόγες να βγαίνουν από τη μονοκατοικία στον Βόλο με την φωτιά να θεριεύει μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο εσωτερικό της κατοικίας, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον ηλικιωμένο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνος του.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.

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