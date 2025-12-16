Μαχαίρωμα σε σχολείο στην Κυψέλη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία σε σχολείο κατηγορείται η 16χρονη

Ενώπιον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκε νωρίτερα η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης. Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο βαριά κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα οι κατηγορίες στην μαθήτρια του σχολείου στην Κυψέλη, είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, το οποίο είναι αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος και οπλοχρησία.

Η ανήλικη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να ζητήσει προθεσμία και να απολογηθεί.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στις δύο ανήλικες κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στον προαύλιο χώρο του σχολείου όπου συστεγάζονται το 15 Γυμνάσιο Αθηνών και το 60ό Γυμνάσιο, μπροστά στα έντρομα μάτια συμμαθητών τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παιδιών, η 16χρονη που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι.

Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη, το Υπουργείο Παιδείας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το σοκαριστικό περιστατικό εντός σχολικού περιβάλλοντος.