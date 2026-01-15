Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική με «λαβράκια» στη ρευματοκλοπή – Ξήλωσαν καλώδια 800 μέτρων

Η ειδική αστυνομική επιχείρηση έγινε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας και στο πλαίσιό της, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων 800 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η επιχείρηση που έβγαλε «λαβράκι» στις ρευματοκλοπές, έγινε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (15/1/26) σε οικισμούς των Αχαρνών με τη βοήθεια drone και αστυνομικού σκύλου, όπως θα δείτε στις εικόνες, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ..

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα σπίτια, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 άνθρωποι και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Επίσης, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α. και αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..