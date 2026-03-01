Ελλάδα

Μεγάλη πορεία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα – Πολίτες διαμαρτύρονται για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Δεκάδες πολίτες βρίσκονται έξω από το κτίριο με υψωμένες σημαίες του Ιράν και της Παλαιστίνης
διαμαρτυρία
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Δεκάδες πολίτες κρατώντας πανό και υψώνοντας τις σημαίες της Παλαιστίνης και του Ιράν μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ζητούν την προσοχή των ΗΠΑ και εναντιώνονται στον «πόλεμο που κήρυξε» εναντίον του Ιράν.

Συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, ακούγονται έξω από την πρεσβεία με τους διαδηλωτές να τους αποκαλούν «φονιάδες των λαών».

Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία
Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική πρεσβεία

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επίσης στο σημείο για να αποτρέψουν τυχόν επιθετικές ενέργειες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
70
66
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo