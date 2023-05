Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο Study Weekend in Animal Ethics & Law που έγινε στο Ναύπλιο και συνδιοργανώθηκε από το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος (ΚΕΣ) του Πανεπιστημίου Harvard.

Το Study Weekend διοργανώθηκε στο πλαίσιο δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των φοιτητών/τριών, αποφοίτων, διδακτικού προσωπικού και υποψήφιων σπουδαστών του ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» σε καίρια ζητήματα και θέματα συναφή με τη θεματολογία του μεταπτυχιακού.

Το ακαδημαϊκό διήμερο χαιρέτησε ο Αν. Καθηγητής και Διευθυντής του ανωτέρω ΔΠΜΣ, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΣ στο Ναύπλιο, δημιουργώντας έτσι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία και του Πανεπιστημίου Harvard.

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για την ιστορία του ΚΕΣ και τη διεθνή παρουσία του Harvard από τον Εκτελεστικό Δ/ντή του ΚΕΣ, Δρ. Χρήστο Γιαννόπουλο, ο οποίος τους ξενάγησε στο ιστορικό κτίριο Ιατρού και τους παρουσίασε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ, καθώς και στη αξιοποίηση των μοναδικών πηγών της.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές και καθηγητές μπροστά στο νεοκλασικό κτίριο του ΚΕΣ στο Ναύπλιο

Η θεματολογία του ακαδημαϊκού διημέρου κινήθηκε στο πλαίσιο του δικαίου και της ηθικής φιλοσοφίας σε σχέση με τα μη- ανθρώπινα ζώα, με εισηγήσεις από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Harvard, από την Kristen A. Stilt (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Διευθύντρια του Προγράμματος Δικαίου και Πολιτικής για τα Ζώα

και Διευθύντρια του Προγράμματος για το Δίκαιο και την Κοινωνία στον Μουσουλμανικό Κόσμο, Πανεπιστήμιο Harvard) – με θέμα: “Rights of Nature, Rights of Animals”b και από τον Νικόλαο Πρεβελάκη (Αναπληρωτή Ανώτερο Λέκτορα του Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών και Βοηθό Διευθυντή Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων του Center for Hellenic Studies in Washington DC, Πανεπιστήμιο Harvard) με θέμα «Τα όρια του ωφελιμισμού ως πλαίσιο για την “απελευθέρωση των ζώων”».