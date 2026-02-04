Μέγαρα: Ένας 21χρονος πίσω από τη στυγερή δολοφονία του 72χρονου – Τον βασάνισε μέχρι θανάτου με φαλτσέτα και σίδερο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου Ρομά προχώρησαν οι αρχές την Τρίτη (03.02.2026), δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή, για άγρια ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχής που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025, σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στα Μέγαρα.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε η αιματηρή ληστεία το 2025 στην περιοχή των Μεγάρων. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου του 2025, ο κατηγορούμενος μπήκε στο σπίτι του ηλικιωμένου, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και περίπου 5.000 ευρώ. Ο 21χρονος που είχε μπει μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου άνδρα τον βασάνισε με φαλτσέτα και σίδερο, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό. Το θύμα νοσηλεύτηκε για 52 μέρες στο νοσοκομείο και 3 ημέρες μετά το εξιτήριο που έλαβε άφησε την τελευταία του πνοή. Τον νεκρό άντρα βρήκε μέσα στο σπίτι, αιμόφυρτο η γυναίκα του, η οποία ειδοποίησε και τις αρχές.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Στη συνέχεια, κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 τηλεφωνικές συσκευές.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με το οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.