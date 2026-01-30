Μέγαρο Μαξίμου: Αλεπού «έκοβε βόλτες» στην αυλή του κτιρίου

Έναν απροσδόκητο επισκέπτη φαίνεται να είχε σήμερα τα ξημερώματα (30/1/2026) το Μέγαρο Μαξίμου, αφού μία αλεπού του… χτύπησε την πόρτα.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την ασυνήθιστη δραστηριότητα της αλεπούς στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ίδια να πηδάει το ψηλό τείχος που περιβάλει το κτίριο και να κάνει βόλτες στην αυλή του, με αποτέλεσμα την έκπληξη των φρουρών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πριν την καταγραφή της από τις κάμερες του Μεγάρου Μαξίμου, η αλεπού είχε περάσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, άρχισε να κατευθύνεται προς τον Εθνικό Κήπο, όπου χάθηκαν τα ίχνη της και μετά εντοπίστηκε μέσα στον κήπο του Μεγάρου.

Το περιστατικό δεν είναι τόσο μοναδικό όσο φαίνεται καθώς πρόσφατα, αρκετές αλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο κέντρο της Αθήνας, με αλεπούδες να έχουν εντοπιστεί στο Παγκράτι, στη Νέα Σμύρνη αλλά και το Κορωπί.

Η συγκεκριμένη αλεπού δεν φαίνεται να πείραξε κανέναν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται ακόμα κοντά στο κτίριο.