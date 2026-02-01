Μελάνια Τραμπ: Πρεμιέρα στην Ελλάδα κάνει το ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ – Ποιοι δίνουν το παρών στο Κέντρο Αθηνών

Πρεμιέρα στην Ελλάδα κάνει σήμερα (01.02.2026) το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ – ταινία «Melania», με θέμα τις 20 ημέρες στην ζωή της πλέον Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ, πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Στη πρεμιέρα βρέθηκαν προσκεκλημένοι από τον επιχειρηματικό, πολιτιστικό αλλά και πολιτικό χώρο.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει την Μελάνια Τραμπ μέσα από εικόνες «ελεγχόμενης» οικειότητας, καθημερινές τελετουργίες και στιγμές σιωπής, αποφεύγοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οικοδέσποινα της βραδιάς είναι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), η οποία – έφτασε με τον 19χρονο γιο της Ρόναν και τη σύντροφό του και υποδέχεται τους καλεσμένους μαζί με τους Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου, τον δημοφιλή ερμηνευτή Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα.

​Η βραδιά έχει αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «Gala Chic» σε τόνους του άσπρου και του μαύρου (Black and White). Η προβολή της ταινίας ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ αμέσως μετά, περίπου στις 21:45, αναμένεται να ακολουθήσει cocktail reception για τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ελληνική προβολή παρευρίσκονται προσκεκλημένοι από τον διπλωματικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Το «παρών» έδωσαν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά, το ζεύγος Αλεξάνδρας Νίκα και Κωνσταντίνου Αργυρού.

«Είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία της Αμερικής και καταπληκτικότερη όλων είναι η Αμερικάνα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία σήμερα έχει κάνει μία αγκαλιά για όλους τους Έλληνες, από όλους τους χώρους. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Λίγο η βροχή μας έχει ταλαιπωρήσει, αλλά όλα θα πάνε καλά. Το ντοκιμαντέρ είναι σπουδαίο» δήλωσε μπαίνοντας στην εκδήλωση ο Γιώργος Ντάβλας.

​«Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτό. Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. ​Όποιος της ζητήσει φωτογραφία, όποιος της μιλήσει, η χειραψία της. Είναι μία γυναίκα η οποία βγάζει ζεστασιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό», τόνισε ο Γιώργος Νταβλάς για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ακόμα, στο ντοκιμαντέρ, η Μελάνια όταν μιλά για την απώλεια της μητέρας της φαίνεται πιο «θνητή» από ποτέ, αλλά πιο συγκρατημένη ως προς τον ρόλο της πρώτης κυρίας, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια φιγούρα πειθαρχίας και αντοχής, σε μια πρεμιέρα που συνδυάζει πολιτισμό, εικόνα και διπλωματικό συμβολισμό.

Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, με χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων από την Amazon, προβλήθηκε για πρώτη φορά το βράδυ της Πέμπτης (29.01.2026) σε avant – premiere στο Trump – Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.