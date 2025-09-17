Ελλάδα

Μενίδι: Διεκόπη για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του οικοδόμου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Δεν είχε δοθεί εντολή από την εισαγγελία εφετών, για τη μεταγωγή του κατηγορούμενου από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται
Δικαστική αίθουσα
Διακοπή για τις 16 Οκτωβρίου, έλαβε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, του οικοδόμου που κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2024 μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του στο Μενίδι

Κι αυτό καθώς παρά το γεγονός ότι πλησιάζει η λήξη του 18μηνου της προσωρινής κράτησής του κατηγορούμενου, δεν είχε δοθεί εντολή από την εισαγγελία εφετών, για τη μεταγωγή του κατηγορούμενου από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται για να γίνει η δίκη.

Τελικά, ο κατηγορούμενος χορήγησε εξ αποστάσεως βεβαίωση στη δικηγόρου του να τον εκπροσωπήσει στη διαδικασία.

Το δικαστήριο πραγματοποίησε  την κλήρωση την ενόρκων (τρεις γυναίκες και ένας άνδρας) και την απαγγελία της κατηγορίας από την εισαγγελέα και στη συνέχεια διέκοψε για τις 16 Οκτωβρίου και έδωσε εντολή για την μεταγωγή του κατηγορούμενου.

Παράσταση προς υποστήριξης της κατηγορίας στην υπόθεση δήλωσε η ενήλικη κόρη του ζευγαριού.  

Ελλάδα
