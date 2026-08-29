Μεσολόγγι: Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο μετά από εφημερία

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου όπου το πρωί του Σαββάτου (29.08.2026) ένας αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός.

Τον αναισθησιολόγο βρήκε νεκρό στις 8.30 το πρωί στο δωμάτιο εφημερίας συνάδελφός του, η οποία είχε πάει στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να τον αντικαταστήσει στη βάρδια.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αναισθησιολόγος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας με την συνάδελφό του να τον βρίσκει νεκρό κάτω από το κρεβάτι στο δωμάτιο της εφημερίας.

Μιλώντας στο newsit.gr για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε. «Θρήνος στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Ένας 48χρόνος συνάδελφος αναισθησιολόγος που ήταν σε εφημερία βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει. Ήταν παντρεμένος με ένα μικρό παιδί 8 ετών και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Χθες βράδυ συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφος τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι νεκρό στο δωμάτιο εφημερίας. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή.

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Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους Συναδέλφους του νοσοκομείου Μεσολογγίου».

Ο πρόεδρος των εργαζόμενων του νοσοκομείου Καραγκούνης Κωνσταντίνος είπε. «Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου σήμερα βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου. Εφημέρευε και όταν ήρθε η αντικατάστασή του για να αναλάβει, τον βρήκε νεκρό μέσα στο δωμάτιό του.

Τον βρήκαμε περίπου στις 8:30 το πρωί, όταν ήρθε η συνάδελφός του να αλλάξει την εφημερία. Ήταν σε εφημερία από χθες το πρωί, καθώς οι γιατροί κάνουν 24ωρες εφημερίες.

Δεν γνωρίζω από τι έφυγε ο άνθρωπος και δεν μπορώ να ξέρω αν είχε προηγηθεί εξουθένωση ή αν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν γνωρίζω επίσης αν είχε υποκείμενα νοσήματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είχε οικογένεια και ένα παιδάκι. Συλλυπητήρια να πούμε στους δικούς του ανθρώπου» αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζόμενων του νοσοκομείου Καραγκουνης Κωνσταντίνος