Ελλάδα

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί (29.08.2026), σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο της πυρκαγιάς στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη, αλλά πλέον η κίνηση γίνεται κανονικά.

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Ελλάδα
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