Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί (29.08.2026), σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο της πυρκαγιάς στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη, αλλά πλέον η κίνηση γίνεται κανονικά.