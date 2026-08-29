Καιρός: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και μποφόρ – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο

Δύσκολη είναι η σημερινή μέρα με τον καιρό να δημιουργεί ένα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και μποφόρ που έχει αυξήσει στα ύψη τον κίνδυνο πυρκαγιάς την ώρα που η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός θα είναι αίθριος με τη θερμοκρασία να είναι ελαφρώς σε πτώση, ωστόσο, η ζέστη θα είναι αισθητή. Ο βοριάς θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη στη Δυτική Ελλάδα, μετά το «σαραντάρι», οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ.

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Για σήμερα είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με τις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) να είναι η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου).

Από την άλλη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) έχει εκδοθεί για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής (Περιλαμβάνονται και τα Κύθηρα), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω), Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας).

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 29/08



🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣σε:



📍 #Κρήτη

📍 #Ρόδο

📍 #Κάρπαθο



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/imsTfVzAEJ — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 28, 2026

Τα μελτέμια αναμένεται να φτάσουν στην κορύφωσή τους, με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα.

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Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 7 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στο επίκεντρο των ισχυρότερων ανέμων αναμένεται να βρεθεί η Κρήτη. Όπως αναφέρει το meteo.gr, οι ριπές στο νησί θα ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χλμ./ώρα, ενώ στην ανατολική Κρήτη εκτιμάται ότι θα φτάσουν ακόμη και τα 110-120 χλμ./ώρα.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι μέγιστες ριπές αναμένεται να αγγίξουν τα 90 χλμ./ώρα.

Από την Κυριακή εξασθενούν οι άνεμοι

Από το απόγευμα της Κυριακής (30.08.2026), η σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων, που θα φτάνουν τα 6 Μποφόρ, αναμένεται να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ελλάδας, με το θερμόμετρο να δείχνει έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

Η περαιτέρω εξασθένηση των βοριάδων θα οδηγήσει σε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κινηθεί μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο καιρός σήμερα Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2026

Ο καιρός για την Κυριακή (30.08.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (31.08.2026) και την Τρίτη (01.09.2026)

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.