Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος οδηγός μηχανής στον Χορτιάτη μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28.08.2026) στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης.

Από τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη ένας 20χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του.

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Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος, σύμφωνα με το thestival.gr.