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Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος οδηγός μηχανής στον Χορτιάτη μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
Τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28.08.2026) στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης.

Από τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη ένας 20χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος, σύμφωνα με το thestival.gr.

Το κράνος του 20χρονου οδηγού μηχανής που έχασε τη ζωή του

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος μοτοσικλετιστής.

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