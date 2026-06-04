Ελλάδα

Μεσολόγγι: Συνελήφθη 15χρονος για bullying – Απειλούσε και έβριζε 13χρονο

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Μπασκέτα σε προαύλιο σχολείου
Μπασκέτα σε προαύλιο σχολείου / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας 15χρονος τραμπούκος έκανε bullying σε 13χρονο στο Μεσολόγγι και συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026). Ο 15χρονος τον τελευταίο μήνα φέρεται να εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, σε βάρος 13χρονου αλλοδαπού.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος του έκανε bullying στον 13χρονο, όταν τον εντόπιζε και στο σχολείο που φοιτά ο τελευταίος, αλλά και σε άλλους εξωτερικούς χώρους στο Μεσολόγγι.

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προχθές το μεσημέρι ο 15χρονος προσέγγισε τον 13χρονο έξω από την οικία του, όπου φέρεται να τον εξύβρισε και τον απείλησε προκαλώντας του τρόμο και ανησυχία, σύμφωνα με το agriniopress.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων οι αστυνομικοί του εντόπισαν χθες (03.06.2026) στην οικία του τον 15χρονο και τον πατέρα του και τους συνέλαβαν.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων του χρησιμοποιούσε εκφράσεις, που θίγουν την εθνική καταγωγή του ανήλικου θύματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
233
157
149
133
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη Λάρισα το ελληνικό FBI για απάτες και εκβιασμούς από συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά, 1 σύλληψη
Πρόκειται για γνωστή και επικίνδυνη οικογένεια Ρομά για την οποία έχουν υπάρξει δεκάδες καταγγελίες και οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη πολλούς από αυτούς σε προηγούμενες επιχειρήσεις
Ελληνικό FBI
Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις για τα μαθήματα ειδικότητας των υποψηφίων των ΕΠΑΛ
Απαντήσεις και εκτιμήσεις από το φροντιστήριο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» - Το Σάββατο 6 Ιουνίου αναμένεται να δώσουν το επόμενο μάθημα - Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι Πανελλήνιες ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου 2026
Θρανίο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση «Θερισμός» – Δήλωναν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν κάνναβη, χρήματα και καραμπίνες - Τα μέλη της οργάνωσης είχαν είτε συγγενικές είτε επαγγελματικές σχέσεις - Κατηγορούνται για επιδοτήσεις 2,7 εκατ. ευρώ και για φορολογικές παραβάσεις ύψους 2,4 εκατ. ευρώ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση «Θερισμός» – Δήλωναν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο
Τραγωδία για ζευγάρι τουριστών στα Καλάβρυτα: Πήγε την σύζυγο του στο νοσοκομείο και ξεψύχησε ο ίδιος
Κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της συζύγου του που ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείο - «Φως» στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή
Διάδρομος νοσοκομείου
Newsit logo
Newsit logo