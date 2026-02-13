Ελλάδα

Μεσσήνη: Κατέρρευσε τοίχος κατοικημένου σπιτιού από την έντονη βροχόπτωση

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς ούτε οι ένοικοι ήταν μέσα, ούτε εκείνη την ώρα περνούσε κάποιος από κάτω
Μεσσήνη
Έπεσε τοίχος στη Μεσσήνη

Απίστευτο σκηνικό στην γειτονιά της “Κρεμάλας” στη Μεσσήνη την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, καθώς κατέρρευσε τοίχος κατοικημένου σπιτιού από την έντονη βροχόπτωση.

Ο τοίχος του σπιτιού στην οδό Παπαφλέσσα στη Μεσσήνη κατέρρευσε γύρω στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής (13/02/2026) λόγω της έντονης βροχόπτωσης και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς ούτε οι ένοικοι ήταν μέσα, ούτε εκείνη την ώρα περνούσε κάποιος από κάτω.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα Αστυνομία, Πυροσβεστική και Δήμος Μεσσήνης και πλέον έχει αποκλειστεί η περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των μπάζων, αλλά και για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την άρση επικινδυνότητας στο σημείο.

