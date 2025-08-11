Μεσσηνία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς στη Μεσσηνία, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν οι ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ενεργοποιήθηκε το 112

Είκοσι λεπτά μετά τις 13:00, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, που τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.