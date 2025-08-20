Μεσσηνία: Σώος βρέθηκε ο κολυμβητής που αγνοούταν στην παραλία Γαργαρού

Σώος βρέθηκε σήμερα Τετάρτη (20/8/2025) ο κολυμβητής που αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού στην Κορώνη στον Κόλπο της Μεσσηνίας και μεταφέρθηκε με συνοδεία στην παραλία Περούλια Μεσσηνίας.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του κολυμβητή στην Μεσσηνία,έγινε με την βοήθεια ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύο ιδιωτικών σκαφών, ενός οχήματος του Λιμενικού από ξηράς και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο άνδρας φαίνεται να έκανε θαλάσσιο σπορ (SUP) με μια σανίδα.

Η έρευνα έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και ευνόησαν τις αρχές στις έρευνες τους.