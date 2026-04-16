Μεταξουργείο: Μαχαίρωσε 40χρονο στο πόδι και του έκλεψε την τσάντα – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό του
Εδώ δέχθηκε επίθεση ο 40χρονος
Εδώ δέχθηκε επίθεση ο 40χρονος

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας 40χρονος άνδρας σήμερα (16.04.2026) στο Μεταξουργείο, με τον άγνωστο να τον τραυματίζει στο πόδι για να του κλέψει την τσάντα.

Η επίθεση έγινε στην Βίκτορος Ουγκώ στο Μεταξουργείο όταν ο δράστης είδε τον 40χρονο αλγερινής καταγωγής και του έβγαλε μαχαίρι απειλώντας τον. Αφού ο 40χρονος αντιστάθηκε, ο δράστης τον τραυμάτισε στο πόδι, άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Καταθέσεις και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα δείξουν το δρομολόγιο διαφυγής του που μπορεί να οδηγήσει και στην σύλληψη.

Ελλάδα
