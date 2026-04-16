Μεταξουργείο: Μαχαίρωσε 40χρονο στο πόδι και του έκλεψε την τσάντα – Βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές τρόμου

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας 40χρονος άνδρας σήμερα (16.04.2026) στο Μεταξουργείο, με τον άγνωστο να τον τραυματίζει στο πόδι για να του κλέψει την τσάντα.

Η επίθεση έγινε στην πλατεία Βάθης στο Μεταξουργείο όταν ο δράστης είδε τον 40χρονο αλγερινής καταγωγής και του έβγαλε μαχαίρι απειλώντας τον. Αφού ο 40χρονος αντιστάθηκε, ο δράστης τον τραυμάτισε στο πόδι, άρπαξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Καταθέσεις και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα δείξουν το δρομολόγιο διαφυγής του που μπορεί να οδηγήσει και στην σύλληψη.

Τα βίντεο ντοκουμέντα μετά την επίθεση

Στα πλάνα που σας εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που ο 40χρονος περπατά τρομαγμένος προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τον δράστη.

Περπάτησε συνολικά 2 τετράγωνα μέχρι να τον σταματήσουν οι περαστικοί και να καλέσουν το 166.

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο 40χρονος περπατά με δυσκολία επί της οδό Φαυγέρου, κοιτάζοντας επίμονα προς τα πίσω για να δει αν τον ακολουθεί ο 40χρονος.

Λίγα λεπτά μετά, έπεσε στο πεζοδρόμιο όπου περαστικοί ξεκίνησαν να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.