Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό – Δείτε βίντεο

Στο φρέαρ του Ευαγγελισμού έφτασε ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ενώ η εμφάνισή του έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και τραγούδια.

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας. Η κεφαλή της αναμένεται να εμφανιστεί στον Ευαγγελισμό, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Ο μετροπόντικας, μήκους 100 μέτρων, αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατασκευή της σήραγγας.

Μάλιστα, η διάνοιξη της σήραγγας, που μεταδίδεται ζωντανά, αποτελεί σημαντικό γεγονός για την πρόοδο του έργου της Γραμμής 4. Μόλις ο μετροπόντικας εμφανίστηκε στον Ευαγγελισμό όσοι βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ ακούστηκε το διάσημο τραγούδι των Doors «Break on through».

Λίγα λεπτά αργότερα γυναίκα υπάλληλος της εταιρείας ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο του μετροπόντικα και ξεδίπλωσε την ελληνική σημαία μαζί με το λογότυπο της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, θα αποσυναρμολογηθεί, θα ανασυρθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος για νέα έργα στο μέλλον.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο τελευταίας γενιάς μετροπόντικας της ΑΒΑΞ δεν μένει μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Παράλληλα κατασκευάζει τη σήραγγα, αφού σε κάθε ενάμιση μέτρο διάνοιξης, τοποθετεί αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα, όπως αποτυπώνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο.