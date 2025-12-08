Συμβαίνει τώρα:
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξε από σήμερα η βασική γραμμή – Το ωράριο για την εορταστική περίοδο

Η λειτουργία θα πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, ενώ οι δοκιμές του συστήματος θα συνεχιστούν παράλληλα με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Το Μετρό Θεσσαλονίκης
Το Μετρό Θεσσαλονίκης / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Επαναλειτουργεί από σήμερα Δευτέρα (8.12.25) η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, με πλήρη ωράρια λειτουργίας κατά την εορταστική περίοδο.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα και εκπροσώπους της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο.

Η λειτουργία θα πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, ενώ οι δοκιμές του συστήματος θα συνεχιστούν παράλληλα με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Πρόγραμμα δρομολογίων

Από Δευτέρα 08/12 έως Σάββατο 20/12/2025: Δευτέρα-Παρασκευή 06:30-23:00, Σάββατο-Κυριακή 08:00-23:00

Από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026: Δευτέρα-Πέμπτη 05:30-00:30, Παρασκευή-Σάββατο 05:30-02:00, Κυριακή 05:30-00:30

Από Δευτέρα 05/01/2026: Δευτέρα-Παρασκευή 06:30-23:00, Σάββατο-Κυριακή 08:00-23:00

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, η λεωφορειακή γραμμή Μ1 (Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός) θα συνεχίσει προσωρινά τη λειτουργία της μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, ενώ από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η γραμμή 79Χ Νέα Ελβετία – Α.Σ. ΙΚΕΑ. Η νέα γραμμή 58Μ συνεχίζει κανονικά να εξυπηρετεί περιοχές της Θέρμης και του Πανοράματος, σύμφωνα με το grtimes.

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., οι ανάδοχοι κατασκευής και η THEMA αναφέρουν πως συνεχίζουν την προετοιμασία για την πλήρη ολοκλήρωση και ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.

