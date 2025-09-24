Ελλάδα

Μετρό: Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό Ακρόπολη

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην ιστορική φωτογραφία με τη Μελίνα Μερκούρη να χαιρετά χαμογελαστή μπροστά από τον Παρθενώνα
Φθορές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό του Μετρό στην Ακρόπολη
Φθορές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό του Μετρό στην Ακρόπολη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στη μεγάλη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που υπάρχει στην αποβάθρα στον σταθμό Μετρό «Ακρόπολη».

Τις ζημιές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο Μετρό «Ακρόπολη» το πρωί της Τετάρτης (24.9.25).

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στην εμβληματική φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στο Μετρό Ακρόπολη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Εμφανείς οι φθορές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Άγνωστοι βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Τρύπα στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό Ακρόπολη του Μετρό / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η φωτογραφία απεικονίζει την υπουργό Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.

Βρίσκεται στο σταθμό «Ακρόπολη» από την αρχή της δημιουργίας του, ως φόρος τιμής στις προσπάθειες της Μελίνας Μερκούρη. 

