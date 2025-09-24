Μετρό: Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό Ακρόπολη

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στη μεγάλη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που υπάρχει στην αποβάθρα στον σταθμό Μετρό «Ακρόπολη».

Τις ζημιές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο Μετρό «Ακρόπολη» το πρωί της Τετάρτης (24.9.25).

Η φωτογραφία απεικονίζει την υπουργό Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.

Βρίσκεται στο σταθμό «Ακρόπολη» από την αρχή της δημιουργίας του, ως φόρος τιμής στις προσπάθειες της Μελίνας Μερκούρη.