Ελλάδα

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τις Νομικές Σχολές

«Τίθενται θέματα στη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ»
Back view of large group of students paying attention on a class at lecture hall.
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Λόγο για σοβαρά θέματα ως προς την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Σχολών Νομικής, κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Σε σημερινή του ανακοίνωση (08.09.2026) γνωστοποίησε πως προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την ακύρωση σχετικών πράξεων και παραλείψεων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως κατά τη συνεδρίαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και λαμβάνοντας υπόψη ενημέρωση από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Π. Λαζαράτο σχετικά με τα ζητήματα έκδοσης αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας αλλά και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπιστώθηκαν προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο.

Αυτά αφορούν είτε το πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, είτε τη συγκρότηση των αρμόδιων επιτροπών αξιολόγησης αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 7.9.2026, αφού έλαβε υπόψη την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. κ. Π. Λαζαράτο, επί των ζητημάτων που εγείρονται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς επίσης και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι τίθενται σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Θ.Α.Α.Ε.

Η Πολιτεία, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί, άμεσα, με το περιεχόμενό τους προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητος που έχει δημιουργηθεί σήμερα.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 90ζ Κώδικα Δικηγόρων, να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.

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