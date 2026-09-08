Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου που σκοτώθηκε με το Phantom – Δεν ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση της σορού

Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom.

Αν και η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα, 3 ημέρες μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, εν τέλει ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Ο λόγος είναι πως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών δύο πιλότων με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις.

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Η νέα ώρα και ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα και πάλι από την οικογένειά του.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι η αλλαγή οφείλεται σε διαδικαστικά ζητήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.

Υπενθυμίζεται πως για την ταυτοποίηση της σορού του Δημήτρη Πέτρου, ο πατέρας του έδωσε στις αρχές δείγμα DNA.

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«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί», ανέφερε αρχικά.

«Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας», κατέληξε ο δήμαρχος.

Στον Πύργο το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Μπλέσια

Στον Πύργο Ηλείας έχει προγραμματιστεί, μέχρι στιγμής, για την Τετάρτη η κηδεία του 40χρονου Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του δεύτερου χειριστή που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom.

Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, αποτίοντας φόρο τιμής στον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της συντριβής συνεχίζονται. Οι δύο πιλότοι φέρεται να παρέμειναν στο αεροσκάφος και να μην εκτοξεύτηκαν από αυτό, στην προσπάθειά τους να ρίξουν το Phantom σε σημείο όπου δεν υπήρχαν πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως σε βίντεο φαίνεται το Phantom να παίρνει ύψος, να πραγματοποιεί δεξί ελιγμό και να χάνει ύψος, πέφτοντας έξω από τον χώρο εκδήλωσης των επιδείξεων.

Το πόρισμα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα για να βγει.