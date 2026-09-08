Καιρός: Άνεμοι έως 7 μποφόρ και νέα πτώση της θερμοκρασίας – Βαρομετρικό από την Ιταλία φέρνει από την Κυριακή φθινόπωρο

Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή αναμένεται μικρή επιδείνωση, οδηγώντας μας σε φθινοπωρινές συνθήκες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Όλγας Παπαβγούλη, οι άνεμοι θα «ζωηρέψουν» αρκετά, εκτοξεύοντας στα ύψη τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Τα μελτέμια στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα μείνουν στα 4 μποφόρ.

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Από το απόγευμα της Τετάρτης ο βοριάς θα πέσει ξανά ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός μέχρι και το Σάββατο ενώ την Κυριακή αναμένεται η πρώτη φθινοπωρινή αλλαγή με επιδείνωση.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Σήμερα αναμένονται λίγες βροχές στα βορειοδυτικά της Μακεδονίας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου ενώ καταιγίδες θα ξεσπάσουν από το απόγευμα.

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Το χαρακτηριστικό της ημέρας σήμερα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες, όπου στην Χίο και νοτιότερα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για φωτιές.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, αγγίζοντας το ανώτερο τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική, προβλέπονται επίσης ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Από την Τετάρτη αναμένεται νέα αλλά μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάνοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περισσότερες περιοχές.

Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η αστάθεια.

Μπόρες θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα στα ορεινά της Πίνδου, προς την Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά ενώ στο κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας, και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν καταιγίδες.

Την Πέμπτη, το μελτέμι θα πέσει στα 6 μποφόρ το ανώτερο ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει ξανά στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς:

Στο μεταξύ, το πρώτο βαρομετρικό σύστημα που θα περάσει από την Ιταλία, θα κινηθεί αργά αργά προς τη χώρα μας από την Κυριακή, αλλάζοντας πλήρως το σκηνικό του καιρού.

Από τα άκρως καλοκαιρινά μονοπάτια θα επιστρέψουμε σε φθινοπωρινές συνθήκες με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Σε Red Code Αττική, Κρήτη και άλλες 8 περιφερειακές ενότητες

Για σήμερα Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Κυθήρων)

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε 6 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με το meteo.gr, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-33, στην Ήπειρο από 16 έως 34, στην υπόλοιπη δυτική χώρα και στη νότια χώρα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 31-32, στα Επτάνησα από 21 έως 31-33 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες και στην Κρήτη έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.