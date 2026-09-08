Κυψέλη: 20 μαχαιριές με στιλέτο δέχτηκε το κορμάκι του μωρού – Απολογούνται σήμερα οι γονείς για τον θάνατό του

Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα, Τρίτη (8.9.26), ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης.

Οι γονείς αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις των Αρχών για τον θάνατο του βρέφους, που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση διέψευσε πλήρως τους ισχυρισμούς του ζευγαριού ότι το παιδί ξεψύχησε από παθολογικά αίτια, ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, ως αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, το παιδί ήταν υγιέστατο, είχε φυσιολογικό βάρος και φυσιολογική μυϊκή μάζα, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στο γαστρεντερικό του σύστημα.

Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε αρχίσει να αναπτύσσει τέσσερα δόντια, στοιχείο που, σύμφωνα με την έκθεση, δεν παραπέμπει σε έλλειψη ασβεστίου ή άλλων απαραίτητων ουσιών.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες στο παιδί ή εάν υπήρχαν ενδείξεις συνδρόμου στέρησης λόγω χρήσης ουσιών από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιλέτο ή δίκοπο μαχαίρι το φονικό όπλο

Το πιο σοκαριστικό εύρημα της ιατροδικαστικής εξέτασης αφορά στα τραύματα στο σώμα του βρέφους. Σύμφωνα με το πόρισμα, το παιδί δέχθηκε 20 μαχαιριές στην περιοχή των σπονδυλικών αρτηριών.

Από τα συνολικά 20 τραύματα, τα πέντε αποδείχθηκαν θανατηφόρα, καθώς προκάλεσαν την αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατο του βρέφους. Τα υπόλοιπα 15 τραύματα, σύμφωνα με την ίδια εξέταση, δεν προκάλεσαν αιμορραγία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι πρόκειται για δίκοπο μαχαίρι ή στιλέτο και όχι κουζινομάχαιρο. Σημειώνεται ότι ο πατέρας υποστηρίζει ότι τα τραύματα προέρχονται από κουζινομάχαιρο στην προσπάθειά του να βγάλει το μωρό από τον πάγο της κατάψυξης.

Σήμερα απολογούνται οι γονείς για τον θάνατο του παιδιού

Μετά τα νέα ιατροδικαστικά δεδομένα, ο 43χρονος και η 38χρονη καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο του βρέφους.

Οι δύο γονείς έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ενώ πλέον αντιμετωπίζουν και τη νέα κατηγορία που αφορά τον θάνατο του παιδιού. Οι ίδιοι αρνούνται ότι διέπραξαν τη δολοφονία και υποστηρίζουν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Ο 43χρονος έχει υποστηρίξει ότι το παιδί πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περιγράφοντας ότι βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στο τραπέζι όταν άκουσε έναν δυνατό ήχο από την κούνια.

«Το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου οχτώ εννιά το βράδυ. Ξαφνικά άκουσα από την κούνια ένα δυνατό ήχο. Ήμασταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι», ανέφερε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Από την πλευρά της, η 38χρονη τοποθετεί τον θάνατο του παιδιού το 2023, ενώ υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο. «Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι το παιδί είχε «πόνους στην κοιλιά και πυρετό».

Οι διαφορετικές εκδοχές για το πότε και υπό ποιες συνθήκες πέθανε το παιδί αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας.

Στο μικροσκόπιο και ο 26χρονος Αφγανός

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το ζευγάρι στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα.

Αρχικά, οι γονείς είχαν υποστηρίξει ότι τον γνώριζαν περίπου έναν χρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή LiveNews, οι γονείς φαίνεται πως θα ισχυριστούν ότι τον γνώριζαν από το 2022 και ότι έμενε μαζί τους και στο προηγούμενο σπίτι.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα στις Αρχές σχετικά με το τι γνώριζε ο 26χρονος για την υπόθεση και ποια ήταν η πραγματική σχέση του με την οικογένεια.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Χρήστος Ψαρράς, έχει δηλώσει ότι πλέον δεν θα αναλάβει την υπεράσπιση του 26χρονου, επικαλούμενος «εξελίξεις» στην υπόθεση.

«Οι εντολείς μου ισχυρίζονται κάτι διαφορετικό», είχε αναφέρει ο δικηγόρος, ενώ για τη σχέση του 26χρονου με την οικογένεια σημείωσε ότι «όχι μόνο τον γνωρίζουν από εκείνο το χρονικό σημείο, αλλά και αυτός έμενε εκεί στο σπίτι».