Μίκης Θεοδωράκης: Συγκινημένη η εγγονή του στο ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου συνθέτη – «Ο παππούς είναι ο ήλιος μας, είναι πάντα εδώ μαζί μας»

Ιδιαίτερη νότα στην τελετή έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του κορυφαίου δημιουργού
O τάφος του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Κρήτης
O τάφος του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Κρήτης / cretalive.gr

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (02.09.2025) , στο Κοιμητήριο του Γαλατά στα Χανιά Κρήτης, το ετήσιο μνημόσυνο του καταξιωμένου παγκοσμίως μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Το μνημόσυνο στον αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη- ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών- έγινε παρουσία μελών της οικογένειάς του και πρωτίστως της εγγονής του, Μυρτούς.

Βαθύτατα συγκινημένη άκουσε τις μελωδίες των παιδιών της νεανικής Χορωδίας «Άγιος Σπυρίδων» από την Κέρκυρα, ενώ τη στιγμή που ακούστηκε το «Σε πότισα ροδόσταμο» ξέσπασε σε δάκρυα.

Νωρίτερα σε αναφορά για τον παππού της, η Μυρτώ ανέφερε: «ο παππούς είναι μια αγκαλιά για όλους και θα είναι μια αγκαλιά για όλους και το αισθάνομαι κάθε φορά αυτό, ερχόμενη στον Γαλατά, ότι είναι ο ήλιος μας, είναι υπέροχο να είμαστε εδώ».

«Χτυπάει κάθε χρόνο η καρδιά μου παρά πολύ δυνατά, κάθε φορά», σημείωσε για τον Μίκη και συμπλήρωσε: «Από παιδί, όταν ήμουν δίπλα στον παππού, ένιωθα σα να είμαι μπροστά σε έναν βράχο, ένα κύμα μαζί με έναν βράχο – το λέω και ανατριχιάζω».

Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των βουλευτριών Ντόρας Μπακογιάννη, Σέβης Βολουδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του μουσικοσυνθέτη που πέρασε αφενός στην αιωνιότητα, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές.

Όπως σημειώνει το flashnews.gr, ιδιαίτερη νότα στην τελετή έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, με τρόπο που ταίριαζε στην περίσταση:

Η εγγονή του Μίκη Θεοδωράκη Θεοδωράκη, Μυρτώ μαζί με την οικογένειά της άφησε συγκινημένη, ένα λουλούδι στον τάφο του παππού της.

Η εγγονή του Μίκη Θεοδωράκη, Μυρτώ
Η εγγονή του Μίκη Θεοδωράκη, Μυρτώ / Flashnews.gr

Στο σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη αναφέρθηκαν επίσημοι που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.

