Μήλος: 17 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας συνελήφθησαν για περιβαλλοντική ρύπανση

Με 6 απορριμματοφόρα άφησαν στερεά απόβλητα σε σημείο εκτός χωματερής
Άποψη της Μήλου
Συνελήφθησαν στη Μήλο, δεκαεπτά άτομα ηλικίας από 42 έως 66 ετών, υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία Εισαγγελέα το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος του νησιού πήγαν στη θέση Φρυλίγκος στη Μήλο, όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με δεκαπέντε υπαλλήλους να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπίστωσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Από τα δεδομένα της υπόθεσης προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση κ.λπ. αποβλήτων και έως τούτου τα 15 άτομα, καθώς και 2 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνελήφθησαν.

