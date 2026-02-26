Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου κατηγορούν 57χρονο για ψευδή κατάθεση για το τροχαίο του Παντελή Παντελίδη – «Άδικο να δέχομαι ύβρεις»

Η Μίνα Αρναούτη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και επανέλαβε πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης, τη νύχτα που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής. Όπως ανέφερε, τόσο η ίδια όσο και η Φρόσω Κυριάκου, θα κινηθούν νομικά κατά 57χρονου, που κατέθεσε πως ο αδικοχαμένος τραγουδιστής καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου είχαν ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, πως οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Κάτι που δέχτηκε και το δικαστήριο. Οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν θα λάβουν αποζημιώσεις από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια η εταιρεία αναμένεται να διεκδικήσει τα χρήματα από την οικογένεια του άτυχου καλλιτέχνη.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας εμφανίστηκε 5 χρόνια μετά το δυστύχημα. «Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο το ποιος οδηγούσε» είπε η Μίνα Αρναούτη και συνέχισε: «Κανένας δεν έβαλε τον Παντελή στη θέση του συνοδηγού και η Φρόσω Κυριάκου δεν οδηγούσε. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο λόγος για τέτοιους ισχυρισμούς και μου κάνουν μεγάλη εντύπωση. Είναι άδικο να δέχομαι ύβρεις και απειλές» συμπλήρωσε.

Η Μίνα Αρναούτη είχε μιλήσει τον Δεκέμβριο του 2025 στο Live News και είχε δείξει απελπισμένη από το ποσό που της επιδικάστηκε ως αποζημίωση. Είχε προαναγγείλει ότι θα φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα που έφερε το δικαστήριο.

Μετά την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στη Μίνα Αρναούτη το ποσό των 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου το ποσό των 9.000 ευρώ.

Με την απόφασή του, όμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη και στις δύο γυναίκες, καθώς μπήκαν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη αν και γνώριζαν ότι ήταν σε κατάσταση μέθης. Το δικαστήριο πάντως, απέρριψε το επιχείρημα της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός και στη μοιραία διαδρομή οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου.