Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω της κακοκαιρίας – Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» και τη Λήμνο

Μήνυμα του 112 ήχησε το μεσημέρι της Κυριακής (15.02.2206) σε ολόκληρη την Χίο αλλά και τη Σέριφο με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νησί. Στη Λήμνο επίσης, τα κύματα βγήκαν στη στεριά κλείνοντας δρόμους και προκαλώντας ζημιές.

Στο μήνυμα του 112 ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις παράκτιες περιοχές της Χίου και της Σερίφου, λόγω της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενεργοποίηση br>

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νησί, η θάλασσα βγήκε έξω από το λιμάνι, με τα κύματα να φτάνουν στον δρόμο.

Το λιμεναρχείο αναγκάστηκε να κάνει εκτροπή της κυκλοφορίας από την οδό Κοκκάλη ενώ τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα έξω από Αεροδρόμιο, έχουν γεμίσει με φύκια και βότσαλα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ θα πνέουν έως το βράδυ στο Αιγαίο.

Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Λήμνος

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη υποχώρηση, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντιδήμαρχος, η κατάσταση στο σημείο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Μέρος του οδοστρώματος έχει καταρρεύσει, έπειτα από τον έντονο κυματισμό και τους θυελλώδεις ανέμους που πλήττουν το νησί. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο δρόμος κλείνει, καλώντας τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να προσεγγίσουν την περιοχή.

Η δύναμη της θάλασσας, σε συνδυασμό με τα 7 μποφόρ που επικρατούν, προκάλεσαν την κατάρρευση, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες.

Στο Διαπόρι Λήμνου επίσης, σύμφωνα με το limnosfm100, υπάρχουν αναφορές για τρείς εγκλωβισμένους πολίτες. Αυτοί φέρεται να εγκλωβίστηκαν εντός του χώρου επιχείρησής , ενώ τα νερά έχουν φτάσει μέχρι το κατάστημα, μετατρέποντας το σημείο σε ουσιαστικά αδιάβατη ζώνη.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 6/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 14-02-2026 στις 11:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).