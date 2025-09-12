Μήπως πληρώνετε περισσότερα από όσο πρέπει στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σας;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν το ποσό που πληρώνετε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας αντιστοιχεί πραγματικά στις παροχές που λαμβάνετε; Μήπως πληρώνετε, χωρίς να το συνειδητοποιείτε, πολύ περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε; Κι όμως κάθε χρόνο συνεχίζετε να ανανεώνετε το ίδιο ακριβώς ασφαλιστήριο από συνήθεια, χωρίς να ελέγχετε αν υπάρχουν πιο οικονομικές ή συμφέρουσες επιλογές. Σίγουρα ανήκουμε πολλοί στην παραπάνω κατηγορία.

Στην εποχή που όλα γίνονται online, γρήγορα και εύκολα με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού η ασφάλεια του αυτοκινήτου μας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ακριβή.

Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα είναι πως πολλοί οδηγοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να πληρώνουν για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου τους περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται επειδή αισθάνονται ότι η αναζήτηση της πιο οικονομικής λύσης απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο. Η αλήθεια, όμως, είναι πως μπορούμε μέσα σε μόλις 5 λεπτά να έχουμε μπροστά μας τις πιο ανταγωνιστικές προσφορές της αγοράς και να επιλέξουμε εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες μας.

Με το COSMOTE Insurance η ασφάλιση γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

To COSMOTE Insurance κάνει την ασφάλιση πιο απλή και προσιτή, προσφέροντας λύσεις που ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών. Μέσα από μια απλή, γρήγορη και απόλυτα αξιόπιστη διαδικασία, μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τιμές και καλύψεις από 19 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Χωρίς καν να χρειάζεται να πάρουμε τηλέφωνο για να λάβουμε κάποια προσφορά, χωρίς ραντεβού, χωρίς ψιλά γράμματα που δε βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδεθούμε online, να επιλέξουμε το πακέτο που καλύπτει τις δικές μας ανάγκες και να εκδώσουμε το ασφαλιστήριο μας σε λίγα λεπτά, χωρίς κανένα δικαιολογητικό.

Η επιλογή που έχει λύσει τα χέρια σε χιλιάδες οδηγούς

Tα ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα είναι μία λύση που κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων οδηγών. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι μόνο μέσα στο 2024, οι μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 45%, ενώ η Οδική Βοήθεια αναδείχθηκε ως η πιο δημοφιλής πρόσθετη κάλυψη στην Ελλάδα. Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν πως οι Έλληνες οδηγούν ξέρουν να επιλέγουν έξυπνα, στοχεύοντας στην οικονομία αλλά όχι σε βάρος της οδικής τους ασφάλειας και της κάλυψης τους.

Μία βραβευμένη πλατφόρμα

To COSMOTE Insurance έχει βραβευτεί τρεις συνεχόμενες χρονιές ως “Insurtech of the Year”, κάτι που αποδεικνύει πως επενδύει τόσο στο κομμάτι της τεχνολογίας όσο και στο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι έχουμε στη διάθεσή μας πιστοποιημένους ασφαλιστικούς συμβούλους 24/7, αλλά και δωρεάν νομικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος.

Για όσους είναι ήδη συνδρομητές της COSMOTE ΤΕLEKOM, τα οφέλη είναι ακόμα περισσότερα. Μέσα από το πρόγραμμα MAGENTA ΜΟΜΕΝΤS, εξασφαλίζουμε εκπτώσεις σε ασφάλειες αυτοκινήτου (5%), μηχανής ή κατοικίας (10%) και έτσι η επιλογή τους είναι ακόμα πιο έξυπνη και προσιτή.

Μπαίνοντας τώρα στο cosmoteinsurance.gr, έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε τιμές, βρίσκοντας με αυτόν τον τρόπο το καλύτερο και πιο οικονομικό πακέτο για εσάς, ενώ μέσα σε 5 μόλις λεπτά μπορείτε να έχετε το ασφαλιστήριο στα χέρια σας. Δεν είναι περίπλοκο όταν είναι υπόθεση τoυ COSMOTE Insurance.