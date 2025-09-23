Ελλάδα

Μηχανή παρέσυρε γυναίκα στην πλατεία Αμερικής – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Γεννηματάς»

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία
Τροχαίο
Τροχαίο στην πλατεία Αμερικής / OrangePress

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αμερικής όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Το τροχαίο ατύχημα στην πλατεία Αμερικής έγινε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα, περίπου 40 ετών, πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αιμορραγούσε.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo