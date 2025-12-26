Ελλάδα

ΜΜΜ: Τροποποιήσεις και σήμερα σε μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ – Πώς θα κινηθούν

Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιωμένα
Τραμ
Eurokinissi

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν και σήμερα Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025, τη δεύτερη των Χριστουγέννων, τα τρόλεϊ, μετρό, τραμ και λεωφορεία.

Τόσο για σήμερα όσο και για την 1 και 5 Ιανουαρίου 2026, μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κρατήσουν πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιωμένα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, για την Κυριακή (28/12) δρομολογείται η ένταξη έως 3 επιπλέον συρμών σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, για τη διευκόλυνση μετακίνησης των επιβατών ενώ το Σάββατα 27 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου θα ισχύει κανονικά η 24ωρη λειτουργία σε μετρό και τραμ.

Ελλάδα
