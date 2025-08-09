Ελλάδα

Μπάνιο με τα Canadair στην Ανάβυσσο – Ανεφοδιάζονται μπροστά στους κολυμβητές

Εντυπωσιασμένος ο κόσμος από το θέαμα, απαθανατίζει τα Canadair με τα κινητά τους
Ανεφοδιασμός Canadair μπροστά σε κολυμβητές στην Ανάβυσσο
Ανεφοδιασμός Canadair μπροστά σε κολυμβητές στην Ανάβυσσο / πηγή orangepress.gr

Τρία Canadair και έξι ελικόπτερα εξακολουθούν να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, της Παλαιάς Φώκαιας και στο Θυμάρι για να σβήσει πλήρως η μεγάλη φωτιά.

Δύο από τα Canadair που μάχονται με τη φωτιά ανεφοδιάζονται με νερό στον κόλπο της Αναβύσσου, πραγματοποιώντας χαμηλές πτήσεις μπροστά στους λουόμενους, οι οποίοι, εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, τα απαθανατίζουν με τα κινητά τους.

 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο λόγω των -ακόμα και αυτή την ώρα- ισχυρών ανέμων, προκύπτουν μικρές αναζωπυρώσεις με συνέπεια εναέρια και επίγειες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

