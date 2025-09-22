Μπέπε Γκρίλο: Ο 24χρονος γιος του Ιταλού κωμικού καταδικάστηκε για βιασμό

Σε δυσμενή θέση βρίσκεται ο Ιταλός κωμικός Μπέπε Γκρίλο καθώς ο 24χρονος γιος του καταδικάστηκε για διάπραξη βιασμού.

Ο Τσίρο Γκρίλο, ο γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων Μπέπε Γκρίλο, Σύμφωνα με δικαστήριο της Σαρδηνίας, άσκησε σεξουαλική βία μαζί με δύο φίλους του σε 19χρονη τον Ιούλιο του 2019.

Και οι τρείς κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν από το πρωτοβάθμιο ιταλικό δικαστήριο σε οκτώ χρόνια κάθειρξης.

Όπως γράφει ο Τύπος, οι τρείς καταδικασθέντες δεν πρόκειται να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την τελική κρίση του Αρείου Πάγου της χώρας.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων επέμειναν ότι το θύμα δεν υποχρεώθηκε να έχει σεξουαλική σχέση με τους πελάτες τους.

Ο δικαστής, όμως, θεώρησε απόλυτα έγκυρη την κατάθεση της 19χρονης η οποία, μεταξύ των άλλων, διηγήθηκε ότι υποχρεώθηκε να πιεί ολόκληρο μπουκάλι βότκας, κάτι που της προκάλεσε «πραγματικό μπλακ άουτ στον εγκέφαλο».