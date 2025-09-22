Ελλάδα

Μπέπε Γκρίλο: Ο 24χρονος γιος του Ιταλού κωμικού καταδικάστηκε για βιασμό

Το δικαστήριο επέβαλε στον Τσίρο Γκρίλο και άλλους δυο φίλους του σε 8 χρόνια κάθειρξης
Ο Μπέπε Γκρίλο
Ο Μπέπε Γκρίλο / ΑΠΕ ΜΠΕ

Σε δυσμενή θέση βρίσκεται ο Ιταλός κωμικός Μπέπε Γκρίλο καθώς ο 24χρονος γιος του καταδικάστηκε για διάπραξη βιασμού.

Ο Τσίρο Γκρίλο, ο γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων Μπέπε Γκρίλο, Σύμφωνα με δικαστήριο της Σαρδηνίας, άσκησε σεξουαλική βία μαζί με δύο φίλους του σε 19χρονη τον Ιούλιο του 2019.

Και οι τρείς κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν από το πρωτοβάθμιο ιταλικό δικαστήριο σε οκτώ χρόνια κάθειρξης.

Όπως γράφει ο Τύπος, οι τρείς καταδικασθέντες δεν πρόκειται να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την τελική κρίση του Αρείου Πάγου της χώρας.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων επέμειναν ότι το θύμα δεν υποχρεώθηκε να έχει σεξουαλική σχέση με τους πελάτες τους.

Ο δικαστής, όμως, θεώρησε απόλυτα έγκυρη την κατάθεση της 19χρονης η οποία, μεταξύ των άλλων, διηγήθηκε ότι υποχρεώθηκε να πιεί ολόκληρο μπουκάλι βότκας, κάτι που της προκάλεσε «πραγματικό μπλακ άουτ στον εγκέφαλο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Συνεχίζεται το «μικρό καλοκαιράκι» με τη θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ
Ζέστη στην Αθήνα 1
Άνδρας χτύπησε και απείλησε την σύζυγό του στο Πήλιο - «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» της είπε
Η κόρη του ζευγαριού βέβαια ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της
Κορίτσι
Newsit logo
Newsit logo