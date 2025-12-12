Μπλόκα αγροτών: Απόβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στη Νίκαια

Δεν υποχωρούν οι αγρότες με τα μπλόκα να παραμένουν σε όλη την Ελλάδα και τις κινητοποιήσεις τους να κλιμακώνονται σε μια προσπάθεια να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα έχοντας αποκλείσει κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας. Τα βλέμματα σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη όπου αναμένεται μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης. Στόχος τους να το αποκλείσουν για κάποια ώρα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Η προσέλευση για το σημερινό συλλαλητήριο θα γίνει από τρία σημεία: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια. Το πρώτο ραντεβού είναι στα Μάλγαρα, όπου θα καταφτάσουν δυνάμεις από Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και άλλα μπλόκα. Το κομβόι, με τουλάχιστον 20 τρακτέρ να προπορεύονται, αναμένεται να κινηθεί προς το λιμάνι γύρω στις 11:00 και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 12:00.

Οι κινητοποιήσεις τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο πολλά αναμένεται να κριθούν στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα καθορίσουν την επόμενη στάση τους. Στη σύσκεψη αναμένεται να είναι εκπρόσωποι από τουλάχιστον από 35 – 40 μπλόκα.

Στη Θεσπρωτία, αγροτοκτηνοτρόφοι προσπάθησαν κάνουν συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά ισχυρή αστυνομική παρουσία εμπόδισε την πρόσβαση τους σε αυτό. Έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μερικό αποκλεισμό της Εγνατίας οδού.

Το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025) στα Πράσινα Φανάρια οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο τρόφιμα σε διερχόμενα αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Συνεχείς είναι οι κινητοποιήσεις και των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας που κράτησαν κλειστή τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας δύο φορές την Πέμπτη. Μία ώρα διήρκησε ο αποκλεισμός το πρωί και από τις 19:00 έως 20:30 το απόγευμα.

Δείτε εδώ τον χάρτη με τα μπλόκα

Το μπλόκο της Εύβοιας ενισχύεται διαρκώς από αγρότες της βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.

Στο μεταξύ ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα παραμένει κλειστός, με εκατοντάδες φορτηγά να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει για σήμερα εξάωρο αποκλεισμό.

Την ίδια ώρα, χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που έγινε χθες μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα στις 10:00 το πρωί, σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία. Οι περαιτέρω κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων των Χανίων θα αποφασιστούν μετά το πέρας της αυριανής συνάντησης.