Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, μία πτήση ανά 3 ώρες στα Χανιά – Δύο συλλήψεις στο «Ν. Καζαντζάκης»

Οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά παραμένουν στον χώρο του αεροδρομίου, στο οποίο δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Κανονικά οι πτήσεις στα Χανιά, γύρω από το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Χανιώτες αγρότες και κτηνοτρόφοι
Κλείσιμο και των παράδρομων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας
Κλείσιμο και των παράδρομων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας /EUROKINISSI

Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης. Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» ενώ στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας. Σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.

23:11 | 08.12.2025
Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Σε ισχύ μπήκε ο αποκλεισμός του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, έπειτα από απόφαση και ανακοίνωση των αγροτών για τις πτήσεις. Από τις 23:00 έκλεισε το αεροδρόμιο, ενώ οι αγρότες αναμένεται να συσκεφτούν και να λέβουννέα απόφαση την Τρίτη το πρωί στις 10 ή 11.

Την ίδια ώρα, στο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» πραγματοποιείται μια πτήση ανά 3 ώρες από Χανιά. Οι πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο των Χανίων διεξάγονται κανονικά. Οι αγρότες έχουν θέσει σε ισχύ αυτή την απόφαση μέχρι αύριο στις 7 το πρωί.

21:37 | 08.12.2025
Αεροδρόμιο - «φάντασμα» στα Χανιά: Εικόνες μέσα από τους χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων
21:35 | 08.12.2025
Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ καταγγέλουν την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων στα αεροδρόμια

«Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των αγροτών. Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ καταγγέλουμε την κυβέρνηση και την αστυνομία για την προσπάθεια καταστολής της κινητοποίησης των αγροτών στα αεροδρόμια του Ηρακλείου, των Χανίων και της Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ είμαστε και εμείς θύματα της καταστολής, που μας πηγαίνει στα δικαστήρια για να μας φέρει "με το πιστόλι στον κρόταφο" για δουλειά όταν αποφασίζουμε να απεργήσουμε, αδιαφορώντας για τα δίκαια αιτήματά μας, που έχουν στο επίκεντρό τους την ασφάλεια των επιβατών.

Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, ενωμένοι, έχουμε την γνώση και την πείρα για να αποκρούσουμε την επίθεσή τους.

Όλοι και όλες στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους αγρότες!».

21:07 | 08.12.2025
Ένταση και εκνευρισμός στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας

Επίθεση από αγρότη στο συνεργείο του Star - Έριξαν την κέμερα και διαπληκτίστηκαν με τον δημοσιογράφο

20:51 | 08.12.2025
Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο

Σε βάρος 10 κτηνοτρόφων έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, οι οποίοι έχουν βεβαρημένο ποινικό παρελθόν ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα επεισόδια των αεροδρομίων.

Δύο ανθρωποι συνελήφθησαν.

19:41 | 08.12.2025
«Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν»

«Άδειασμα» του προέδρου κτηνοτρόφων Χανίων προς τους συναδελφους του και η συγγνώμη από την αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί

19:41 | 08.12.2025
Εικόνες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες από Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:37 | 08.12.2025
19:36 | 08.12.2025
Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιούν αυτή την ώρα αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι, συνδικάτα και φοιτητές, με αίτημα την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών. Η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι μεγάλη και έχει κλείσει το πρώτο τμήμα της Αχαρνών, έξω από το υπουργείο, όπου έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

19:05 | 08.12.2025
Αγρότες εμπόδισαν τους επιβάτες να μπουν στο πλοίο «Διαγόρας» στην Μυτιλήνη – Αναχώρησε από το λιμάνι άδειο

Οι αγρότες έκλεισαν την πύλη του λιμανιού με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 44 οχήματα, αφού δεν τους άφησαν να αναχωρήσουν από το νησί.

Όπως λένε οι ίδιοι, κατάφεραν τον στόχο τους, ζητώντας βέβαια συγγνώμη από τους πολίτες. Όπως υποστηρίζουν βέβαια αυτοί που φταίνε για όλα τα περιστατικά των τελευταίων ημερών δεν είναι οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση.

18:11 | 08.12.2025
Προβλήματα σε πτήσεις στα Χανιά

Οι αγρότες στο αεροδρόμιο Χανίων αποφάσισαν να αφήνουν μια πτήση ανά τρεις ώρες να αναχωρεί από την Κρήτη. Κανονικά πραγματοποιούνται οι προσγειώσεις αεροπλάνων στα Χανιά.

18:09 | 08.12.2025
Δεν έχει συλληφθεί κανείς

Έχουν γίνει 20 ταυτοποιήσεις αγροτών που συμμετείχαν στα επισόδια στο αεροδρόμιο μέχρι στιγμής, ωστόσο κανείς τους δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

18:07 | 08.12.2025
Μέχρι τις 23:00 θα πραγματοποιούνται πτήσεις στο Ηράκλειο

Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 23:00, αφού σκοπεύουν να κλείσουν το αεροδρόμιο το βράδυ.

17:53 | 08.12.2025
Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες για τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά
Επεισόδια στα Χανιά
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών
17:46 | 08.12.2025
Οκτώ τραυματίες αστυνομικοί

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.

17:37 | 08.12.2025
Απίστευτες εικόνες στο Ηράκλειο: Αγρότες παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου

Μπάλα στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» έπαιξαν οι αγρότες που εισέβαλαν και παρέμειναν σε αυτήν για περισσότερες από δύο ώρες. 

17:28 | 08.12.2025
17:23 | 08.12.2025
17:14 | 08.12.2025
Αγρότες έκλεισαν είσοδο στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Σε αποκλεισμό της εισόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν οι αγρότες της Λέσβου. REUTERS/Elias Marcou

16:57 | 08.12.2025
Απομακρύνθηκαν από την πίστα του «Ν. Καζαντζάκης» οι αγρότες στο Ηράκλειο

Αποχώρησαν μετά από διαπραγματεύσεις οι αγρότες που είχαν εισβάλει στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Παραμένουν ωστόσο στους χώρους του αερολιμένα με τις πτήσεις να εξακολουθούν να μην πραγματοποιούνται.

16:51 | 08.12.2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και αναποδογύρισαν το όχημα της αστυνομίας στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί.

Επεισόδια στα Χανιά
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών
16:49 | 08.12.2025
Νέοι αγρότες σε απόγνωση

Νέοι αγρότες μιλούν στην κάμερα του Live News και περιγράφουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

16:43 | 08.12.2025
Παραμένουν οι αγρότες στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης»

«Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπούμε να το κλείσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες που παραμένουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

16:35 | 08.12.2025
Σύσκεψη στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε Μακεδονία και Θράκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Μακεδονίας στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

16:34 | 08.12.2025
Κομμένη στα δύο η Ελλάδα

Από τις 17:00 το απόγευμα οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα θα κλείσουν την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και τους παράδρομους.

16:30 | 08.12.2025
Τραυματίστηκε δημοσιογράφος στα Χανιά

Όπως δήλωσε στο Live News ο δημοσιογράφος Παντελής Γιαΐτσης τραυματίστηκε στα επεισόδια στα Χανιά.

16:22 | 08.12.2025
Δύο τραυματίες από τα επεισόδια στα Χανιά

Αιμόφυρτος αστυνομικός των ΜΑΤ από τα επεισόδια με τους αγρότες στην περιοχή του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

16:16 | 08.12.2025
Πεδίο μάχης η περιοχή του αεροδρομίου στα Χανιά

Πέτρες που εκτόξευσαν οι αγρότες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το αεροδρόμιο των Χανίων.

16:13 | 08.12.2025
Παραμένουν στην είσοδο του αεροδρομίου οι αγρότες στα Χανιά

Αποφασισμένοι να παραμείνουν έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» είναι οι αγρότες στα Χανιά. Αφήνουν να περάσουν οι ταξιδιώτες και οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά σε αντίθεση με το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο που είναι για την ώρα κλειστό.

16:10 | 08.12.2025
Μπλόκο και στην Αταλάντη
Οι αγρότες της Λοκρίδας έκλεισαν την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Αταλάντης.
 
 
 
16:08 | 08.12.2025
Η στιγμή που το μπλόκο της Καρδίτσας ανοίγει για να περάσει ασθενοφόρο
16:04 | 08.12.2025
Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια
Σε πολλές περιπτώσεις οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας
16:02 | 08.12.2025
Στους δρόμους παραμένουν και οι αγρότες της Μεσσηνίας

Μπλόκο στην εθνική οδό Καλαμάτας - Μεσσήνης από τους αγρότες της Μεσσηνίας.

16:01 | 08.12.2025
Κατάληψη γραφείων του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη

Σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ προχώρησαν οι αγρότες στην Κοζάνη.

15:59 | 08.12.2025
Αγροτικά μπλόκα και στην Ήπειρο

Κλειστή η Ιονία Οδός στον κόμβο της Άρτας ενώ νέα κινητοποίηση στον κόμβο Καλπακίου θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες των Ιωαννίνων.

15:58 | 08.12.2025
Κλειστός για τα φορτηγά ο Προμαχώνας

Οι αγρότες των Σερρών έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

15:55 | 08.12.2025
Ένταση στην Καρδίτσα έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα
15:54 | 08.12.2025
15:52 | 08.12.2025

Οι αγρότες ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν νωρίτερα στα επεισόδια. Εάν συμβεί αυτό δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου.

15:52 | 08.12.2025
15:46 | 08.12.2025
Η εισβολή των Κρητικών αγροτών στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο
15:46 | 08.12.2025
Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ηρακλείου
15:45 | 08.12.2025
15:42 | 08.12.2025
15:41 | 08.12.2025
15:39 | 08.12.2025
Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι πρωτοφανείς εικόνες από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters

15:38 | 08.12.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

 

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

15:29 | 08.12.2025
Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες
15:28 | 08.12.2025
Η στιγμή που φυγαδεύονται τα ΜΑΤ στα Χανιά
15:24 | 08.12.2025
15:21 | 08.12.2025
Αγροτικό μπλόκο στην Πάτρα - Μετακίνησαν περιπολικό

Σύμφωνα με το tempo24.news, sτην Πάτρα έχουν μπει με δεκάδες τρακτέρ οι αγρότες που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά. Μετά την είσοδο τους στην πόλη, κατευθύνθηκαν στη Μεγάλη Περιμετρική και στο ύψος του Γλαύκου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού από τις αστυνομικές δυνάμεις τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο λιμάνι, ενώ μετακίνησαν περιπολικό.

15:16 | 08.12.2025
Η στιγμή που αγρότες στα Χανιά αναποδογυρίζουν το όχημα της αστυνομίας
15:15 | 08.12.2025
Βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια στο Χανιά
15:15 | 08.12.2025
15:14 | 08.12.2025
15:13 | 08.12.2025
Μετά τον πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς οι αγρότες στο Ηράκλειο μπήκαν στην πίστα του αεροδρομίου
15:12 | 08.12.2025
Αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το οποίο αναγκάστηκε να εκδώσει notam για την διακοπή πτήσεων
15:12 | 08.12.2025
To περιπολικό που διέλυσαν στα Χανιά
Αγρότες στο Ηράκλειο κατάφεραν να εισβάλουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης»
15:12 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:11 | 08.12.2025
15:11 | 08.12.2025
15:10 | 08.12.2025
Άγρια επεισόδια στα Χανιά

Αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.

15:00 | 08.12.2025
Live όλες οι εξελίξεις στο newsit.gr

Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν για δεύτερη βδομάδα οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Στην Κρήτη σημειώθηκαν άγρια επεισόδια έξω από τα αεροδρόμια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους αγρότες να καταφέρνουν να εισβάλουν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης». Live όλες οι εξελίξεις.

