Αγρότες: Ταυτοποιήθηκαν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες

Σε πεδίο μάχης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών μετατράπηκαν οι περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο και «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά το μεσημέρι της Δευτέρας (8.12.25), με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και όσοι αναποδογύρισαν το όχημα της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Στα επεισόδια στην Κρήτη τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί.

Οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου στην οποία παρέμειναν για περίπου δύο ώρες. Οι πτήσεις εξακολουθούν να μην εκτελούνται.

Στα Χανιά, οι αγρότες παραμένουν έξω από την είσοδο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου με τις πτήσεις πάντως να πραγματοποιούνται κανονικά.