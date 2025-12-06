Μπλόκα αγροτών: Ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους στις Εθνικές Οδούς – Αύριο κλείνει και το Κάστρο στη Βοιωτία

Συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στήνοντας νέα μπλόκα στις εθνικές οδούς και ενισχύοντας την παρουσία τους στα υπάρχοντα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 06.12.2025, προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου, οι αγρότες της Φθιώτιδας, προσθέτοντας ένα νέο μπλόκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε»

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Κλειστός ο κόμβος Θήβας – Κλείνει και το Κάστρο

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Τα υπόλοιπα μπλόκα

Νέα μπλόκα στήθηκαν σήμερα (06.12.2025) στα διόδια Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό και στην Αθηνών – Λαμίας. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης αντιδρούν με τη σειρά τους μπλοκάροντας το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Κομβόι τρακτέρ από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Καστοριά και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν στα διόδια Σιάτιστας στη Κοζάνη. Οι αγρότες έστησαν μπλόκο και έκλεισαν την Εγνατία Οδό για όλα τα οχήματα, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται από τον παλιό και παράπλευρο δρόμο Κοζάνης-Σιάτιστας.

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου , προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Τις επόμενες ώρες τα διόδια θα ανοίξουν και πάλι για τα ΙΧ.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, την Κυριακή μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσουν για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Οι αγρότες στις Σέρρες απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων ενώ μπλόκα στήθηκαν και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Κομοτηνής αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Μητσοτάκης: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο

Μήνυμα προς τους αγρότες απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου πραγματοποιεί περιοδεία, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.