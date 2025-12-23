Μπλόκα αγροτών: Ουρά 9 χλμ στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας – Σημειωτόν τα αυτοκίνητα

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί επιλέξουν να ταξιδέψουν για τις μέρες των Χριστουγέννων, καθώς στους δρόμους της Ελλάδας επικρατεί ένα αλαλούμ από το πρωί της Τρίτης (23.12.25), καθώς ενώ οι αγρότες έχουν διαβεβαιώσει πως θα σταθμεύσουν στην άκρη των αυτοκινητόδρομων τα τρακτέρ τους, η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος με τα παραταγμένα τα τρακτέρ στα μπλόκα.

Έτσι, από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στην Αθηνών – Λαμίας. Λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας και για να αποφύγουν οι οδηγοί το μπλόκο του Κάστρου έχει δημιουργηθεί ουρά 9 χλμ με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Η τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα και κατευθύνει τους οδηγούς προς τον κόμβο της Ριτσώνας. Στη συνέχεια όσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά.

Πάτρα

Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους.

Μάλγαρα

Στην κυκλοφορία δόθηκε το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα που παρέμενε κλειστό από την πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς οι αγρότες παραμέρισαν τα τρακτέρ τους αφήνοντας ελευθερίες δύο λωρίδες, ανοίγοντας το μπλόκο για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στο σημείο βρέθηκαν ο γενικός αστυνομικός διευθυντής της Τροχαίας Γιώργος Τζήμας και η διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργόπουλου, που συνομίλησαν με εκπροσώπους του μπλόκου και αποφάσισαν να ανοίξει ο δρόμος και από την Τροχαία.