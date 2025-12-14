Συμβαίνει τώρα:
Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

Ένας νεαρός 18 ετών, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλάμπ, σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Σωτηρία
Αλκοόλ
Αλκοολούχα ποτά / istock

Ακόμη ένα περιστατικό με διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο, συνέβη στην περιοχή του Περιστερίου, στο Μπουρνάζι με αποτέλεσμα το παιδί να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κλαμπ στο Μπουρνάζι, όπου ανήλικος 17 ετών, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε κατάσταση μέθης, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στην Νέα Ιωνία.

Την ίδια ώρα ακόμη ένας νεαρός 18 ετών, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλάμπ, σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Η αστυνομία ενημερώθηκε, πήγε στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβε τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

Ο άνδρας συνελήφθη για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο αλλά και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλάμπ.

Ελλάδα
