My Street: Η ανταπόκριση των πολιτών δυναμική αλλά η ευρεία υιοθέτησή της παραμένει έργο των δήμων

Μια νέα ψηφιακή εποχή διαμορφώνεται στον χώρο της δημόσιας διαχείρισης με την εφαρμογή My Street, η οποία έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 33.000 χρηστών.

Αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποκάλυψη και την παρακολούθηση των παραχωρήσεων στους κοινόχρηστους χώρους, το MyStreet συμβάλλει στη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των αρμόδιων φορέων.

Βασισμένη στα επιτυχημένα πρότυπα της εφαρμογής My Coast, η MyStreet ενώνει πολίτες και δημοτικές αρχές, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή, την παρακολούθηση και τη βελτίωση του δημόσιου περιβάλλοντος.

Η νέα αυτή ψηφιακή εφαρμογή ανοίγει τον δρόμο για μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

Μέχρι στιγμής, δεδομένα από 99 Δήμους έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή, με συνολικά 7.324 παραχωρήσεις, από τις οποίες οι 6.674 έχουν δημοσιευθεί και είναι ορατές πλέον στους πολίτες.

Ο συνολικός αριθμός των ενεργών παραχωρήσεων με ημερομηνία έναρξης και λήξης, είναι 7.298, με περισσότερες από 4.350 αναφορές πολιτών που έχουν κατατεθεί και να αναμένουν έλεγχο και οι 4.053 εξ αυτών.

Από αυτές, οι 976 έχουν ήδη δημοσιευτεί, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση και την αξιοπιστία των παραχωρήσεων στον δημόσιο χώρο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιογενής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δημόσιοι φορείς όπως ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης φιλοξενούν τις μεγαλύτερες σε αριθμό δημοσιευμένες παραχωρήσεις, με 1.991 και 1.227 αντίστοιχα, ενώ η λίστα περιλαμβάνει και μικρότερους δήμους όπως αυτούς των Τρικάλων, του Βόλου, της Νέας Προποντίδας και άλλων.

Στην αντίπερα όχθη, υπάρχουν και μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Σπάρτη) που εμφανίζουν μηδενικές ή πολύ λίγες καταχωρήσεις, ενώ ορισμένοι δήμοι έχουν εισαγάγει δεδομένα, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στη δημοσιοποίησή τους, αφήνοντας μέρος από τις πληροφορίες μη διαθέσιμο στους πολίτες.

Δήμοι με τις περισσότερες δημοσιευμένες παραχωρήσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1991

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1227

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 308

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 267

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 185

ΔΗΜΟΣ ΚΩ 162

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 143

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 141

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 129

Δήμοι με τις λιγότερες ή καθόλου δημοσιευμένες παραχωρήσεις ή μηδενικές καταχωρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Παραχωρήσεις 54 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 5

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Παραχωρήσεις 38 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 1

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Παραχωρήσεις 1 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Παραχωρήσεις 0 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Παραχωρήσεις 0 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: Παραχωρήσεις 62 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

Η ρύθμιση και η δημοσίευση των παραχωρήσεων σε κοινόχρηστους χώρους συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της παράνομης κατάληψης και στην προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, όπως ΑμεΑ ή τα παιδιά.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων και των καταγγελιών, ενώ η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους δήμους να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να συνεργάζονται με τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛΑΣ όπου αυτό απαιτείται.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τη διαδικασία καταχώρισης των δεδομένων στο Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων τόσο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από την ΚΕΔΕ.