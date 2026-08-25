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Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» με ξαπλώστρες και ομπρέλες τη διάσημη παραλία «Άντονι Κουίν»

Σύμφωνα με το δίκτυο «Ομπρέλα», η επιχείρηση εγκατέστησε ομπρελοκαθίσματα και εκμεταλλευόταν εμπορικά τον χώρο, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και χωρίς να καταβάλει κάποιο μίσθωμα
Η παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο
Η παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο / YouTube
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Με ξαπλώστρες γέμισε τη διάσημη παραλία της Ρόδου, «Άντονι Κουίν», επιχείρηση στο «νησί των ιπποτών» με κόστος μόλις 438,4 ευρώ, που ήταν η εγγυητική συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό.

Η επιχείρηση φέρεται να εκμεταλλευόταν εμπορική την πολυσύχναστη παραλία, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και χωρίς την καταβολή μισθώματος, αναπτύσσοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Η ιστορία, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου όταν το Δημόσιο έβγαλε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τμήμα 116 τ.μ. της παραλίας αποκλειστικά για τοποθέτηση ομπρελών. Το σύνολο της παραλίας είναι περίπου 440 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης για την τριετή παραχώρηση ήταν 4.384,80 ευρώ. Στη διάρκεια της δημοπρασίας όμως η προσφορά εκτοξεύτηκε στα 200.272,80 ευρώ.

Πλειοδότρια αναδείχθηκε εταιρεία εστίασης, η οποία όμως δεν προσκόμισε ποτέ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποκλείστηκε από την υπογραφή της σύμβασης.

Επομένως, δεν απέκτησε ποτέ το δικαίωμα νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το δίκτυο «Ομπρέλα», εγκατέστησε ομπρελοκαθίσματα και εκμεταλλευόταν εμπορικά τον χώρο, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και χωρίς να καταβάλει κάποιο μίσθωμα.

Η απομάκρυνση των ομπρελών και των καθισμάτων έγινε στις 20 Αυγούστου και στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ.

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