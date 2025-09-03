Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βούλγαρη στον Πειραιά
Ελλάδα

Μύκονος: Σκηνές χάους με Ιταλούς τουρίστες να αντιστέκονται στη σύλληψη και να πιάνονται στα χέρια με αστυνομικούς

Το περιστατικό έγινε έξω από ένα μπεργκεράδικο στο κέντρο της Μυκόνου και προκάλεσε αναστάτωση σε όλη την περιοχή
Η στιγμή της συμπλοκής των αστυνομικών με τους τουρίστες
Η στιγμή της συμπλοκής των αστυνομικών με τους τουρίστες / φωτό από βίντεο facebook

Με σκηνές σαν από αστυνομική ταινία ήρθαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι στην Μύκονο όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών αντιστάθηκαν στην σύλληψη και εναντιώθηκαν στους αστυνομικούς έξω από ένα μπεργκεράδικο, με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου.

Το βίντεο – ντοκουμέντο, το τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης που ήταν τότε στην Μύκονο, και δείχνει με κάθε λεπτομέρεια τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες και αστυνομικούς που επιχείρησαν να επιβάλουν την τάξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών άρχισαν να τσακώνονται έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να γίνονται γρήγορα γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ωστόσο οι τουρίστες αντιστάθηκαν και όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Στο βίντεο φαίνονται καθαρά οι αστυνομικοί να παλεύουν να συλλάβουν τους νεαρούς, την ώρα που οι μεθυσμένοι Ιταλοί προσπαθούσαν να τους χτυπήσουν και να ξεφύγουν από τον κλοιό.

Δεκάδες περαστικοί είχαν σταματήσει να δουν τι συμβαίνει στο μαγαζί στο κέντρο της Μυκόνου με την ένταση να έχει φτάσει πλέον σε άλλα επίπεδα.

Αν τα χάσατε

Ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους Ιταλούς, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μονή Σινά: Αυτή είναι η γυναίκα που οι «στασιαστές» μοναχοί κατηγορούν ως «πέτρα του σκανδάλου» – «Με πολεμούν για την υποστήριξή μου στον πατέρα Δαμιανό»
«Επιφυλάσσομαι για τα νόμιμα δικαιώματά μου για όσους ενυπογράφως με συκοφάντησαν και αναπαρήγαγαν ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντίες» τονίζει
Η Κατερίνα Σπυροπούλου που οι μοναχοί του Σινά χαρακτηρίζουν ως «πέτρα του σκανδάλου»
89η ΔΕΘ: Με κεντρικό σύνθημα «η Ελλάδα του gov.gr» συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης
Παρουσιάζει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις πιο πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες και έργα που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών
ΔΕΘ
Ληστές ακινητοποίησαν 26χρονη στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Επιχείρησαν να τραυματίσουν με σύριγγες αστυνομικούς
Ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση των δραστών και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
EUROKINISSI 2
«Δεν αποκλείεται να προκύψουν συλλήψεις και από τη δικογραφία για τον αρχιμανδρίτη» λέει η Δημογλίδου για την μαφία στην Κρήτη
«Ούτε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί όταν ξεκίνησαν την έρευνα δεν περίμεναν ότι θα βρεθούν μπροστά σε τέτοια αδικήματα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ
Πυρομαχικά και κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των μελών της μαφίας στην Κρήτη 3
Newsit logo
Newsit logo