Μύκονος: Σκηνές χάους με Ιταλούς τουρίστες να αντιστέκονται στη σύλληψη και να πιάνονται στα χέρια με αστυνομικούς

Με σκηνές σαν από αστυνομική ταινία ήρθαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι στην Μύκονο όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών αντιστάθηκαν στην σύλληψη και εναντιώθηκαν στους αστυνομικούς έξω από ένα μπεργκεράδικο, με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου.

Το βίντεο – ντοκουμέντο, το τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης που ήταν τότε στην Μύκονο, και δείχνει με κάθε λεπτομέρεια τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες και αστυνομικούς που επιχείρησαν να επιβάλουν την τάξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών άρχισαν να τσακώνονται έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να γίνονται γρήγορα γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ωστόσο οι τουρίστες αντιστάθηκαν και όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Στο βίντεο φαίνονται καθαρά οι αστυνομικοί να παλεύουν να συλλάβουν τους νεαρούς, την ώρα που οι μεθυσμένοι Ιταλοί προσπαθούσαν να τους χτυπήσουν και να ξεφύγουν από τον κλοιό.

Δεκάδες περαστικοί είχαν σταματήσει να δουν τι συμβαίνει στο μαγαζί στο κέντρο της Μυκόνου με την ένταση να έχει φτάσει πλέον σε άλλα επίπεδα.

Ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους Ιταλούς, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.