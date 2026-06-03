Ελλάδα

Μυτιλήνη: Καβοδέτης τραυματίστηκε λίγο πριν τον απόπλου του «Νήσος Ρόδος» – Καθυστερήσεις στο δρομολόγιο

Στο πλοίο επέβαιναν 211 επιβάτες, ενώ μετέφερε επίσης 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο
Κάβος
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 03.06.2026 στο λιμάνι της Μυτιλήνης, λίγο πριν από τον απόπλου του πλοίου «Νήσος Ρόδος», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 50χρονου καβοδέτη.

Όλα συνέβησαν την ώρα που γίνονταν οι διαδικασίες για να φύγει το πλοίο από το λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν έσπασε ένας κάβος και τραυμάτισε τον 50χρονο στα πόδια. Αμέσως επικράτησε αναστάτωση στο σημείο που συνέβη το ατύχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει βοήθεια

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Όπως έγινε γνωστό, η εμπλοκή του κάβου σημειώθηκε στο bow thruster, τον πλευρικό προωθητήρα της πλώρης που χρησιμοποιείται για τους ελιγμούς του πλοίου μέσα στο λιμάνι.

Το «Νήσος Ρόδος» παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι μετά το περιστατικό. Στο πλοίο επέβαιναν 211 επιβάτες, ενώ μετέφερε επίσης 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.

Πριν συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος από δύτη στο σημείο της βλάβης και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

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