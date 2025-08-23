Νάξος: Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών όπου ξάφριζαν σπίτια και στην Πάρο – Βρέθηκαν πάνω τους χιλιάδες ευρώ

Χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα και κατσαβίδι, βρέθηκαν πάνω σε δράστη, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη διάρρηξη που έκανε με συνεργό του σε συγκροτήματα σπιτιών στη Νάξο. Και οι 2 κατηγορούνται για δεκάδες διαρρήξεις τόσο σε αυτό το νησί όσο και στην Πάρο.

Η νέα διάρρηξη που κατέληξε σε κινηματογραφική καταδίωξη έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (22.08.2025). Η σπείρα, «χτύπησε» στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου στη Νάξο παίρνοντας μαζί τους λεφτά και κοσμήματα.

Τη στιγμή ωστόσο που το έβαλαν στα πόδια, έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς που ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο και κυνήγησαν τον έναν δράστη ο οποίος στην προσπάθειά του να φύγει, χτύπησε.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο συνεργός του, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το σενάριο πως στη σπείρα περισσότερα από 2 άτομα, καθώς οι διαδοχικές διαρρήξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν παράλληλες ενέργειες σε διαφορετικά σημεία.

Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη μία σχολική τσάντα γεμάτη κλοπιμαία και ένα μεγάλο κατσαβίδι, με το οποίο φαίνεται πως παραβίαζαν τα σπίτια οι δράστες.

Πληροφορίες από cyclades24.gr